“Eskişehirspor şirketleşmeli ve profesyonel yönetilmeli”
ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Eskişehirspor bizim hassasiyetlerimizden biridir fakat dernek statüsüyle bu işin çözülmesi kolay gözükmüyor. Borçların yoğunluğu belli. Dernekle yönetilen kulüp mutlak suretle şirketleşmeli ve profesyonel yönetilmeli." dedi.
Çalışkan, partinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, TFF 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirsporlu oyuncularının dünden itibaren antrenmanlara çıkmamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kulübün parasal sıkıntılarını her seferinde siyasilerin çözmesini beklemenin yanlış olduğunu, Eskişehirspor'un el ele verilerek kalkındırılması gerektiğini vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:
"Eskişehirspor bizim hassasiyetlerimizden biridir fakat dernek statüsüyle bu işin çözülmesi kolay gözükmüyor. Borçların yoğunluğu belli. Dernekle yönetilen kulüp mutlak suretle şirketleşmeli ve profesyonel yönetilmeli. Şimdiki yönetimi kastederek bunu söylemiyorum. Yönetimler kulübü kendi şirketiymiş gibi görerek karını zararını doğru hesaplarsa başarı mutlaka gelir. Dönem dönem yardım kampanyaları oluyor, biz de katkı sağlıyoruz. Bunun ötesine geçmek ne derece doğru bilmiyorum fakat Eskişehirspor bu şehrin en kıymetlilerindendir."
Millet Bahçesi çalışmasının hızla devam ettiğini dile getiren Çalışkan, AK Parti'nin 18 yıldır kendisiyle yarıştığını anlatarak, "Bizim daha iyisini yapmak için bir çabamız var. Eskişehir'de başarısız olduğumuz düşünülebilir fakat yerel seçimde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayımız yüzde 45,2 aldı; şu ana kadar aldığımız en yüksek oy oranı. Keza ilçelerde de bu böyle. Daha iyisini yapmak için de mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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