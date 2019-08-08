Eskişehirspor'dan nostaljik biletli sezon açılışı
ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig kulüplerinden Eskişehirspor, Süper Lig ekibi Konyaspor ile 10 Ağustos'ta yapacağı sezon açılış maçı için nostaljik bilet tasarlayıp satışa sundu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor'un 2019-2020 sezonu açılış maçı için nostaljik kağıt biletlerin satışı başladı.
Nostaljik biletlerin, maraton ve kale arkası tribünler için 10 liradan, VIP tribün için ise 25 liradan satışa çıkarıldığı belirtildi.
Bilet satışları Vali Hanefi Demirkol Tesisleri, Esstore mağazaları ve yetki belgeli temsilciler tarafından yapılıyor.
Yeni Eskişehir Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak Eskişehirspor-Konyaspor karşılaşması öncesinde, siyah-kırmızılı kulübün altyapı sporcuları ve antrenörlerinin de hazır bulunacağı bir seremoni gerçekleştirilecek.
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