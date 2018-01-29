ESNAF VE SANATKARLAR ODASINDAN ÇUMRA TİCARET ODASINA ZİYARET
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan seçilen Mustafa Altun ve yeni yönetim kurulu, Çumra Ticaret Odası Başkanı Metin Kural’ı makamında ziyaret etti.
Çumra Ticaret Odası Başkanı Metin Kural kendilerini ziyarette bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Altunve yeni yönetimi ile Çumra’nın sosyal ve ekonomik sorunları ile odalara kayıtlı üyelerin istek ve beklentilerinin tespit edilmesi bu doğrultuda üye memnuniyetinin arttırılması, üyelerden gelen şikayet ve önerilerin değerlendirilerek sonuçlandırılması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, bundan sonraki dönemlerde de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket edeceklerini belirttiler.
Ziyaret sonunda Ticaret Odası Başkanı Metin Kural, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Altun ve Yönetimine hayırlı olsun dileklerini sundu.A.ARAN
-
KONYA’NIN SİYAH HAVUCU 25 ÜLKENİN GIDASINI RENKLENDİRİYOR
-
KONYA LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK
-
ESNAF VE SANATKARLAR ODASINDAN ÇUMRA TİCARET ODASINA ZİYARET
-
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ ÇUMRA’DA
-
ÇUMRA’DA ÖĞRENCİLERİN UMRE HEYECANI
-
Çumra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nihat Gedik: “İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ NEFESİ TEMİN EDİYORUZ”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]