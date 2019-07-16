Eugene Kaspersky, Kuril Adaları'nın sorunlarına dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) – Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, bir grup çevre gönüllüsü, film yapımcısı ve fotoğrafçıyla birlikte Kuril Adaları'na 12 günlük bir yolculuğa çıktı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, yapılan bu yolculuk ile dünyanın karaya en uzak takımadalarından biri olan tehlike altındaki Kuril Adaları'nın benzersiz ekosistemi ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Petropavlovsk-Kamchatsky'den başlayan yolculukta Kuril Adaları'na dahil olan Onekotan, Ushishir, Simushir, Urup ve Kunashir adaları ziyaret edilecek.

Düzenlenen yolculuk, gazeteci ve belgesel yapımcısı Renan Öztürk, Taylor Rees, Chris Burkard, Ted Hesser, Jeff Kerby ve Rushi Sugla gibi önde gelen çevre gönüllülerini, macera tutkunlarını, film yapımcılarını ve fotoğrafçıları bir araya getiriyor.

Ekip, Kuril Adaları’nın benzeriz ekosistemini keşfetmenin yanı sıra bölgedeki çevresel etkileri de inceleyecek. Ayrıca, Ushishir Adası'nda kaya tırmanışı da yapılacak. Yolculuğun hikayesi, Kuril Adaları'nın güzelliğini daha geniş kitlelere duyuracak bir belgesel haline getirilecek.



Yolculuğa destek veren WWF-Rusya, ekibe yerel yabani yaşam ve deniz yaşamı hakkında rehberlik ederek bölgede yaşanan çevre sorunlarını anlatacak.



– Benzersiz güzelliğin korunması için desteğe ihtiyaç var

Kuril Adaları'nı ikinci kez ziyaret edecek olan Eugene Kaspersky, daha önce bölgeyi 2014 yılında gemiyle ziyaret etmiş ve adaların el değmemiş vahşi güzelliğine hayran kalmıştı.

Yoğun balıkçılık faaliyetleri, okyanus kirliliği ve diğer çevresel tehditlerle tehlike altında olan Kuril Adaları'na dikkati çekmek kritik önem taşıyor. Dünyanın bu olağanüstü bölgesindeki benzersiz güzelliğin korunması için desteğe ihtiyaç duyuluyor.



– Belgesel

Ekipteki ünlü film yapımcıları tarafından hazırlanacak belgesel, bu adaların inanılmaz doğasını keşfetme fırsatı sunmasının yanı sıra bölgede yaşanan mevcut ekolojik duruma da dikkati çekerek yolculuğun amacını gerçekleştirecek.

Belgeselde ayrıca, Kuril Adaları gibi ulaşılması zor yerler hakkında bilgi edinmek için kullanılan yeni teknolojiler ve bu teknolojilerden herkesin yararlanmasını sağlamak için Kaspersky’nin aldığı güvenlik önlemleri hakkında bilgiler de verilecek.

Yolculuk, Kaspersky’nin çevrim içi teknoloji kültürü dergisi ve film yapım merkezi olan "Tomorrow Unlocked" adlı yeni dijital platformda canlı olarak takip edilecek. Daha iyi bir gelecek için teknolojinin sunduğu imkanların anlatıldığı platformda makaleler, belgeseller ve kısa bilgiler yer alıyor.



Yolculuğu sosyal medyada #fromkurilswithlove etiketiyle de takip etmek mümkün olacak.

– "Farkındalık yaratacağımızı umuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky, şunları kaydetti:

"Benzersiz iklimi ve nefes kesici manzaralarıyla Kuril Adaları, ziyaret ettiğim en etkileyici yerlerden biri. Bu bölgeyi daha fazla kişinin ziyaret edeceğini umuyorum fakat düzgün bir yolculuk organizasyonu yapılmadan bölgeye ulaşmak zor. Uzak yerleri keşfetme tutkusuna sahip Renan Öztürk’ün Kuril Adaları'na gitme hayali kurduğunu öğrendiğimde onun bu hayalini gerçekleştirmek istedim ve yolculuğa davet etmeye karar verdim. Çevre araştırmaları yapan ve yolculuğun hikayesini çeken bir grup profesyonelle Kuril Adaları'nı keşfetmek harika olacak. Bu yolculuğa verdikleri destek için WWF Rusya'ya da ayrıca teşekkür ederiz. Bize katılacak uzmanlar, yerel yabani yaşam ve deniz yaşamı hakkında bilgiler vererek bölgenin yaşadığı sorunları daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bu yolculukla korunmayı hak eden bu olağanüstü yer için farkındalık yaratacağımızı umuyorum.

– "Günümüzde farkındalık bu tür içeriklerle oluşturuluyor"

Renan Öztürk de bu uzak kara parçasının güzelliğini ve kırılganlığını göstermek istediklerini belirterek, "Kalabalığın içinde sesimizi duyurup insanlarda farkındalık yaratmak için bir tekneye atlayıp güzel fotoğraflar çekmek ve bunların basında yer almasını beklemek yeterli olmazdı. Bu yüzden film yapımcıları, fotoğrafçılar ve çevre gönüllülerinden oluşan bir ekiple bu zor ulaşılan yeri anlamlı bir şekilde yansıtacağız. İlk tırmanış ve kapsamlı kara keşfi de dahil olmak üzere tüm yolculuk hakkında bir belgesel hazırlayacağız. Günümüzde farkındalık bu tür içeriklerle oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.