Evde eğitim gören kardeşler karne sevinci yaşadı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da engelleri bulunduğu için evde eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Ümmet ile ağabeyi 10. sınıf öğrencisi Lütfi Eren Gazi, karne sevincini evlerinde yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ile öğretmenleri, Karataş Mahallesi'ndeki evlerinde kardeşleri ziyaret ederek yarıyıl tatili öncesi karnelerini verdi.

Doğuştan fiziksel ve zihinsel engelleri olduğu için eğitimlerine evde devam eden Gazi kardeşler, karnelerindeki tüm notların "çok iyi" olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı.

Öztürk ve öğretmenleri, tatil dolayısıyla iki kardeşe hediyeler de verdi.

Evde eğitimin devletin çocuklarla ilgili sunduğu imkanlardan biri olduğunu belirten Öztürk, il genelinde 17 öğrencinin evde eğitim hizmeti aldığını söyledi.

Öztürk, "Branş öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz ve bu alanla ilgili özel eğitim almış arkadaşlarımız belirli günlerde çocuklarımıza evde eğitim veriyor. Onların gelişim süreçlerine katkı sağlıyorlar. Karne sevinci her çocuğun hakkıdır. Bu çocukların da yüzlerindeki ifade, karneleri aldıktan sonraki mutlulukları her şeye değer." ifadelerini kullandı.

Kendilerini misafir ettikleri için aileye teşekkürlerini ileten Öztürk, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini diledi.

Evde eğitim alan Ümmet ile Lütfi Eren'in annesi Emine Gazi de çocuklarının karne almasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, öğretmenlerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.