Evin bodrumunda yaşayan engelli kadına şefkat eli

ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da yasal varisi dayısı tarafından evin bodrumunda bakılan engelli kadın, rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

Bayramören ilçesine bağlı Dalkoz köyünde babası ve annesi öldüğü için 17 yıldır yasal varisi olan dayısı Metin Umar tarafından evin bodrumunda bakılan Ayşe Gülen'in (57) durumundan haberdar olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli kadını bulunduğu yerden alarak Eldivan Zihinsel Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirdi.

Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, engelli bir vatandaşın dayısı tarafından evin bodrumunda uygunsuz şekilde bakıldığı ihbarı üzerine jandarmanın köyde incelemede bulunduğunu söyledi.

Konunun jandarma tarafından kendilerine intikal ettirildiğini belirten Yıldırım, "Anne ve babasının ölmesi üzerine zihinsel engelli Ayşe Gülen'e dayısı Metin Umar varis olarak tayin ediliyor. Kışın Ankara'da kalıyorlar, yazın ise Bayramören'in Dalkoz köyünde yaşıyorlar. İhbar üzerine jandarma olay yerine giderek incelemede bulunuyor. Jandarma ardından durumu bize bildirdikten sonra meslek elemanı arkadaşlarımız 5 Ağustos'ta köye giderek durum tespiti yaptı." diye konuştu.

Tespit sırasında Gülen'in kaldığı yerin fotoğraflandığını belirten Yıldırım, kadının evin bodrum katında kaldığının tespit edildiğini anlattı.

"Gerçekten hoş olmayan, çirkin bir durumdaydı." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bakımsız, bazı bölümleri zannedersem brandayla kapatılmış bir yer. Üzerinin de kilitlendiği bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Bu ortam sağlıklı bir durumda değildi. Bunun üzerine arkadaşlarımız gerekli sosyal incelemelerini yaptıktan sonra engellimizi alarak Eldivan Zihinsel Engelli ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Şu anda bu engellimiz o çirkin, nezih olmayan, bırakın bir insanı, bir hayvanın bile barınamayacağı bir ortamdan pırıl pırıl bir devlet kuruluşuna geldi.

İnşallah bundan sonraki hayatını da burada devam ettirecek."

– "Devletimizin şefkatli kollarına teslim edildi"

Ayşe Gülen'e artık devletin bakacağını ifade eden Yıldırım, "Devletimizin şefkatli kollarına teslim edildi, kendisi gayet mutlu. Dayısı hakkında adli soruşturma başlatıldı." diye konuştu.

Vatandaşların bu konularda hassas olması gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde yapılan ihbarla engelimizin insanlık onuru ve haysiyetine yakışmayan bu durumu ortadan kaldırdık. Burada vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemli. Bu ve benzer durumlara şahit olduklarında ihbarda bulunmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Gülen'in köydeki odası ile şu anda kaldığı merkezin fotoğraflarını gazetecilerle paylaştı.