Evinde öldürülen ünlü yönetmene veda
Türkiye’nin ‘Hababam Sınıfı Güle Güle’ filminde ‘Gariban Sefa’ olarak tanıdığı, ardından yönetmenliğiyle de beğeni toplayan Mustafa Kemal Uzun, son yolculuğuna uğurlandı‘Çanakkale Yolun Sonu’, ‘Garip Bir Cinayet’, ‘Ankara Ayazı’ yapımların da aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmin ünlü yönetmeni Mustafa Kemal, Uzun Şile’deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürülmüştü. Ünlü yönetmenin cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılındı. Cenaze törenine, ünlü yönetmenin yakınları, yeğeni, sevenleri, Haldun Dormen, oyuncular Yıldız Kültür, Wilma Elles, Ulvi Alacakaptan, Sefa Zengin, Gürkan Uygun, Uzun’un son dönemde yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncuları Deniz Bolışık, Ümit Kantarcılar ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.
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