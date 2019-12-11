Evinden uzaklaştırılan koca otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken öldü
ANKARA (AA) – Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Haydar Ali Durkun, bir süredir barındığı otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi.
Mamak ilçesinde Akdere Merkez Camisi önünde bulunan 06 AY 8446 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin kapısını açtıklarında Haydar Ali Durkun'un (67) cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, bu sırada otomobilde yanan piknik tüpü buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Durkun'un ısınmak için yaktığı piknik tüpünün oksijeni emmesiz sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Durkun'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Durkun'un eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkemece evinden uzaklaştırıldığı ve bir süredir otomobilinde barındığı bilgisine ulaşıldı.
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