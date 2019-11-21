Eymir semt pazarı 24 Kasım'da açılacak
ANKARA (AA) – Gölbaşı ilçesinde, Eymir Mahallesi'nde vatandaşların pazar ihtiyacını gidermek amacıyla kurulacak semt pazarının 24 Kasım Pazar günü açılcağı bildirildi.
Eymir Mahallesi'nde, vatandaşların talebine üzerine Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Eymir Mahallesi'nde semt pazarı açılması için başlattığı çalışmada sona gelindi.
Belediye Başkan Ramazan Şimşek konuya ilişkin, "Eymir Mahallemizde uzun süreden beri vatandaşlarımızın bir semt pazarı talebi vardı. Bizler de vatandaşımızın bu talebine kayıtsız kalmadık ve Eymir Mahallesi semt pazarını açmaya karar verdik. 24 Kasım Pazar günü Eymir Mahallesi semt pazarımız açılıyor. Gölbaşılı hemşehrilerimize bereketli alışverişler, pazar esnaflarımıza ise hayırlı kazançlar dilerim." dedi.
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