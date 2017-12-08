Eyüp Sultan’da ABD’nin Kudüs kararına tepki

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden birçok sivil toplum kuruluşu üyesi sabah namazı sonrası Eyüp Sultan Camisi önünde toplandı. Toplanan grup ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Yapılan ortak basın açıklamasında birlik ve beraberliğe dikkat çeken grup ardından Kudüs için dua etti. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

İsmail Bulut

