Eyüpsultan Camii ve çevresine yeni düzenleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’la birlikte Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM) binasını ziyaret etti.

Başkan Remzi Aydın, Vali Vasip Şahin ve Coşkun Yılmaz’aESTAMçalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eyüpsultan’ın tarihi alanının, tarihsel ve kültürel birikimi ile tekrar yorumlanarak, İstanbul’un tarihi mirasının daha işlevsel ve maneviyatına uygun şekilde tasarlanmasını amaçladıklarını belirten Başkan Remzi Aydın, ESTAM projesi kapsamında yapılacak uygulamaları aktardı.

Başkan Remzi Aydın,Eyüpsultan’da zamanla kaotik bir görünüm oluştuğunu belirterek, çevre ve sokaklar arasında iletişimin zamanla kaybolduğunu, ESTAM uygulamasıyla Eyüpsultan Camii ve çevresinin yeniden yorumlanacağını ifade etti.

Görüşmenin ardından Başkan Remzi Aydın, Vali Vasip Şahin ve Coşkun Yılmaz’a ziyaretleri için teşekkür etti.