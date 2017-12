Eyüpsultan’da ’Kudüs’ protestosu

Eyüpsultan Camii önünde Cuma namazı sonrası ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olacak açıklamaları Sivil Toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Cami önünde toplanan grup, ‘Kudüs Müslümanların İstikbal ve İstiklalidir, Kudüs Müslümanların Namusudur” yazılı pankartlar taşıdı. Protestoya AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, siyasi parti temsilcileri ve STK ilçe başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“İNSANLIK ADINA, ÜMMET ADINA BURADAYIZ”

Basın açıklaması öncesi Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada Eyüpsultan’lılara yaraşır bir duruş yapıyoruz. Eyüpsultan’ımızın her yerinden, her mahallesinden ve her kesiminden kardeşlerimiz hazır. Siyasi parti temsilcilerimiz var. Muhtarlarımız, derneklerimiz, vakıflarımız ve yüzlerce STK’larımızdan temsilciler var. Memleketimizin her yöresinden insanımız var. Eyüpsultan’ımızından dışından bizimle bu duruşumuzu sergilemeye gelen misafirlerimiz var. Tepkimizi göstermek için bir arada bulunuyoruz. Gerçekten Kudüs, sıradan bir şehir değildir. Kendisi ve etrafı mübarek kılınmış bir şehir için buradayız. Sadece mübareklik değil tabii ki. Bir medeniyet, insanlık, insanlık tarihi, ve bizi var eden değerlerimizin en yüksek oranda sembolleri bu şehirde bulunuyor. Sadece ümmet için değil, Hıristiyan ve Yahudiler için de kutsal ve değerli bir beldeden bahsediyoruz. Bu şehir yok edilemez. Bu şehrin üstü örtülemez, unutturulamaz. İnsanlık adına, ümmet adına buradayız. Eyüpsultan geçmişte olduğu gibi, 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de dimdik ayakta ve tüm Dünya’da yankılanan, tüm coğrafyalardan yükselen bu güzel sese eşlik ediyor. Bunlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Selim Bayraktar