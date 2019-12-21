Faili meçhul cinayeti maktulün üzerinden çıkan not aydınlattı
KONYA (AA) – Konya'nın Karatay ilçesindeki arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında Afganistan uyruklu iki şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 46 gün önce İsmil Mahallesi'ndeki mısır tarlasında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan, Afganistan veya Suriye uyruklu olabileceği değerlendirilen maktulün kimliğinin belirlenmesine ilişkin ipucu aradı.
Ekipler, faili meçhul cinayeti aydınlatmak için yürüttükleri çalışma kapsamında maktulün üzerinden çıkan nottan, öldürülen kişinin Afganistan uyruklu Nesim Feiz (15) olduğunu belirledi.
Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Feiz'in Afganistan'daki ağabeyine ulaştı. Tercüman vasıtasıyla ağabeyinin verdiği ifadeden öldürülen kardeşinin, cinayetten yaklaşık 10 gün önce Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Nerede kaldığı ve kimin yanında çalıştığı tespit edilemeyen Feiz'in, öldürülmeden önce bulunduğu bölgedeki kamera kayıtları tek tek incelendi.
Jandarma ekipleri, Feiz'in Afganistan uyruklu arkadaşları S.Z. (18) ve H.E. (20) ile olduğunu tespit etti. Cihanbeyli ilçesinde yaşadıkları belirlenen iki şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Adli tıpta yapılan incelemede olay yerinden ve şüphelilerden alınan delillerin ve DNA örneklerinin uyuştuğu belirlendi.
Jandarmadaki ifadelerinde suçunu itiraf eden zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
– Olay
Karatay ilçesindeki tarım arazisinde 5 Kasım'da erkek cesedi bulunmuş, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 16-17 yaşlarındaki yabancı uyruklu kişiye ait olabileceği değerlendirilmişti.
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