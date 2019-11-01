Faizsiz konut ve araç edindirme sektörü büyümeye devam ediyor
İSTANBUL (AA) – Vakıfevim, yıllık 25 milyar lira hacime ulaşan faizsiz konut ve araç edindirme sektörüne katıldı.
Şirketin tanıtım toplantısında konuşan Vakıfevim Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, Vakıfevim'in finans ve konut sektöründe 10 yılı aşkın deneyime sahip, dinamik girişimciler tarafından kurulduğunu söyledi.
Kolo, sektörde Finansevim markasıyla yaklaşık 2 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, "Finansevim'le 300 çalışan ve 35 şubeye ulaştık. Şimdi de konut, otomobil ve dar gelirli ailelerin mini ihtiyaçları için Vakıfevim'le hizmet vereceğiz. 50 kişilik kadroyla yoluna başlayan Vakıfevim, 2020 yılı sonunda 200 kişilik çalışana ve 41 şubeye ulaşacak." ifadelerini kullandı.
Şirketin ülke ekonomisine katkı sağlayarak istihdam yaratacağına işaret eden Kolo, 2020'ye kadar 200 milyon liralık sözleşme hacmine ulaşmayı hedeflendiklerini kaydetti.
Sektörde birçok yeniliğe imza atacaklarını hatırlatan Kolo, "Katılım bedeli iadesi, murabaha yöntemiyle satış, mini tasarruf sistemi ve müşterilerin taksit seçimi, bu yeniliklerin başında gelecek." dedi.
Rekabet nedeniyle verilen düşük tutarlı katılım paylarının sektöre zarar verdiğini belirten Kolo, "Bu işi biz sağlam yapacağız. Müşteri istediği konut ya da otomobili ileri tarihli almak isterse normal maliyetle alacak. Ancak erken tarihte almak isterse maliyetleri artacak. Bu sistemle altyapımızı sağlam tutarak güçlü finansal yapımızı koruyacağız. Sürdürülebilir bir sistemle yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıda verilen bilgilere göre, faizsiz konut ve araç edindirme sisteminde sektörün büyüklüğü yıllık 25 milyar liraya ulaştı.
2019 yılında sektör, yüzde 120 büyüdü. 2020'de ise büyümenin yüzde 50 civarında olması bekleniyor. 5 bin kişiye istihdam sağlayan sistem, Türkiye genelinde 700 şube ile son bir yılda müşterilerinin 40 bine yakın konut ve otomobil satın almasına vesile oldu.
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