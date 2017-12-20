Falezler üzerinde heykel çalışıyorlar

Muratpaşa Belediyesi’nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte düzenlendiği 86 ayrı branşta 5 bin kişiye ulaşan sanatsal üretim ve meslek edindirme kursları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın takibi sonucu yeniden düzenlenen Lara Caddesi’nden falez kıyı bandına açılan 1540 Sokak üzerindeki eski park alanı Antalya’da heykel çalışmalarının merkezi oldu. Heykeltıraş Bahar Çağlıcan yönetimindeki atölyede 36 kursiyer çalışmalarına devam ediyor. Pazartesi hariç her gün açık olan atölyelerde, çamur yetenekli ellerde yeniden hayat buluyor.

Kursa 1 ay önce başlayan Nil Olgun, genç bir kadın büstü üzerine çalışıyor. Olgun, çalışmasında kadının dikkat çeken yüz ifadesinin zaman içinde oluştuğunu aktarırken seramik ve heykel atölyesinin yeni yerini “Muhteşem” olarak ifade etti. Olgun, “Ortam olarak çok güzel. Antalya’nın en güzel yerinde, hem atıl duran binaların değerlendirilmesi hem de toplumu sanata yönlendirmesi açısından çok muhteşem bir yer” diye konuştu.

Kursa 2 yıldır devam eden Neşe Yıldırım ise yarı soyut bir kadın figürü üzerine çalışıyor. Çalışmasında son rötuşları yapan Yıldırım, heykelin çok rahatlatıcı, insanı dinlendirici bir uğraş alanı olduğunu belirterek Başkan Uysal’a bu fırsatı sağladığı için teşekkür etti.