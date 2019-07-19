“Farklı bakış açısı kazandıran üniversiteden mezun olanlar öne çıkıyor”

İSTANBUL (AA) – Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, "Öğrencilerinin gerek kişisel gerekse sosyal özelliklerini yaşıtı olan gençlerden üstün hale getirme çabasında olan üniversitelerden mezun gençler fark yaratıyor. Çünkü temel becerileri iyi kazanmanın yanı sıra girişimci, kariyer gelişimi odaklı ve üretken olurlar." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de son yıllarda yükseköğretim kurumlarının sayısı hızla artarken nitelik olarak da çıta her geçen gün yükseliyor.

Bu durum, adayların tercih dönemini en az üniversite sınavı kadar önemli hale getiriyor. Uzmanlar, haziran ayında üniversite sınavına giren ve 23-29 Temmuz tarihleri arasında hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yapacak olan öğrencilere kendilerini çok yönlü olarak geliştirecek üniversiteleri seçmeleri önerisinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Coşkun, üniversitelerin kimliği şekillendiren kurumlar olduğunu belirterek, “Bu nedenle birçok iş alanında aynı mesleğe sahip adaylar değerlendirilirken öncelikle hangi üniversiteden mezun olduğuna bakılır. Bu bir anlamda bir mesleği ne kadar iyi bildiğinin yanında günceli takip etme, iletişim becerileri, sorumluluk, entelektüel kapasite gibi özgeçmişte yazmayan özellikleri de tahmin etmek içindir. Bazı üniversiteler işte öğrencilerine kazandırdıkları bu bakış açılarıyla fark yaratır.” ifadelerini kullandı.

– Web sayfalarını inceleme önerisi

Doç. Dr. Coşkun, üniversitenin sadece meslek kazanılan bir yer olmadığını kaydederek, “İyi bir üniversite eğitimi kişiyi çok yönlü geliştirir.” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerinin gerek kişisel gerekse sosyal özelliklerini yaşıtı olan gençlerden üstün hale getirme çabasında olan üniversitelerden mezun gençlerin fark yarattığına dikkati çeken Doç. Dr. Coşkun, şunları kaydetti:

“Çünkü temel becerileri iyi kazanmanın yanı sıra girişimci, kariyer gelişimi odaklı ve üretken olurlar. Bu özellikteki üniversitelerin ders programları zengin ve güncel olmalı. Alanla ilgili uzmanlık derslerinin yanında farklı bakış açıları kazandıracak seçmeli dersler ve yan dal-çift ana dal olanakları bulunmalı. Üniversite eğitiminde üniversitenin kurumsal kimliği ve akademik kalitesi mezunların kariyerlerinin belirleyicisidir. Akademik kalitenin ön koşulu öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları, yürüttükleri projeler ve benzeri özellikleridir. Üniversitelerin eğitim kaliteleri birinci sırada olmak üzere burs, yurt, yemek, kütüphane, ulaşım gibi özellikleri de iyi araştırılmalı. Adaylar, bunları mutlaka üniversitelerin web sayfalarından incelemeliler.”

Coşkun, üniversite eğitimine erişimin kolaylaştığını, sayısı giderek çoğalan üniversitelerin çok farklı alanlarda programlar sunduğunu ve mesleki çeşitliliğe katkı getirdiğini aktardı.

Adayların çok sayıdaki seçeneği iyi değerlendirerek tercih yapması gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Coşkun, “Adayların üniversitelerle ilgili önemli kriterleri göz önünde bulundurması ve kendilerince en olası tercihleri listelemesi doğru olacaktır. Bu listeleme sırasında özellikle seçilecek üniversiteden beklentilerin somut biçimde bilinmesi, öğrenilmesi önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Coşkun, bu değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli maddeleri şöyle sıraladı:

"Adayların bireysel özellikleri, ilgi duydukları meslek, istekleri beklentileri, aile koşulları, ulaşım koşulları, ekonomik durum, öğrencinin seçtiği üniversiteden ve bölümden beklentileri, öğretim üyesi sayısı ve kalitesi, yabancı dilde eğitim, kurumsal özellikler."