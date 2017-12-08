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Fatih Camii’nde Cuma namazı çıkışı ‘Kudüs’ protestosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından ülkenin her yerinde protesto gösterileri gerçekleştirildi…
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Güncel - 8 Aralık 2017 16:54 A A

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından ülkenin her yerinde protesto gösterileri gerçekleştirildi. İstanbul’da bulunan her ilçenin merkez camilerinde toplanan Müslümanlar ABD’nin kararına tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin çağrısıyla Fatih Camii’nde toplanan binlerce kişi cuma namazında birlikte saf tuttu. Kılınan namazın ardından “Kudüs İslamındır” pankartları ve Filistin bayraklarıyla Saraçhane Parkı’na yüründü. Burada Beyazıt’tan yürüyen kalabalıkla buluşularak İsrail ve ABD hep bir ağızdan protesto edildi. Yürüyüşe bir çok siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu katıldı. 

Caner Sönmez- Murat Ergin



Güncel - 16:54 A A
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