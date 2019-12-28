Fatih Erbakan'dan “Türkiye'nin Otomobili”ne destek
ANKARA (AA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün ilk kez tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Tam manası ile yerli ve milli olmasa da yüzde 30-40-50 oranında yerli ve milli bir otomobil olacak olsa da bu girişimini olumlu karşılıyoruz. Fabrika kurma istihdam oluşturma niyetini olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz." dedi.
Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Açıklanan asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunan Erbakan, "Asgari ücretin en az yüzde 50 zam yapılarak, 3 bin lira olarak belirlenmesi gerektiği ifade ettik. Bu bedeli kabul edebilmeniz mümkün değildir. Hak yerini bulmamıştır." ifadelerini kullandı.
İktidara gelmeleri halinde 1996'da Refahyol'un yaptığı o efsane zamları yeniden yapacaklarını iddia eden Erbakan, "Ekonomik konularda millet düşünülmeden atılan adımları yaptıkça ihrama girmiş Kemal Derviş oluyorsunuz, imam hatip mezunu Mesut Yılmaz oluyorsunuz tecvid ve kıraat ile Kur'an okuyan Tansu Çiller oluyorsunuz. Çünkü uyguladığınız ekonomik programların, onların programından farkı yok ki." diye konuştu.
– "Olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ilk kez tanıtımını gerçekleştirdiği Türkiye'nin Otomobili'ne destek verdiğini belirten Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yerli otomobil olarak lanse edilen araç, her ne kadar tasarımı, prototipi İtalya'da yapılmış ve İtalya'dan buraya gemi ile getirilmiş olsa da bizim için yüz 1 bile yüzde sıfırdan evladır. Tam manası ile yerli ve milli olmasa da yüzde 30-40-50 oranında yerli ve milli bir otomobil olacak olsa da bu girişimini olumlu karşılıyoruz. Fabrika kurma istihdam oluşturma niyetini olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz."
– "İncirlik'i kapatın alkışlayalım"
Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yaptırımlar içeren kararı imzalamasına da sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İncirlik'in ve Kürecik'in kapatılabileceği yönündeki sözlerini hatırlatan Erbakan, "Diyoruz ki 'geliniz aynen milli görüşün 1974 Kıbrıs Harekatı sonrasında yaptığı gibi şu İncirlik Üssü'nün kapısına kilit vurun.' Biz de Yeniden Refah Partisi olarak sizleri alkışlayalım." diye konuştu.
Tartışmaları süren Kanal İstanbul projesine ilişkin de Erbakan, şu görüşlerini paylaştı:
"Hükümetimiz, kanalın yapılmasına gerekçe olarak boğazlardaki gemi trafiği gösteriyor. 2007 yılında boğazlardan 106 bin gemi geçerken bugün yılda 86 bin gemi geçiyor. Bu azalmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının tamamlanması. Eğer sadece tehlikeli madde taşıyan tankerlerin boğazdan geçmesi göz önünde bulunduruluyorsa Karadeniz'den Marmara'ya ulaşan bir boru hattı yapılabilir. Tehlikeli maddeler Karadeniz'den gemi ile bu boru hattına boşaltılıp Marmara'dan bir başka gemi de alır."
Erbakan, yeni yapılacak kanaldan ABD ve dış güçlerin gemilerini Karadeniz'e geçirmeye kalkabileceği ve Rusya'nın da istediği gibi savaş gemilerini Akdeniz'e indirebileceği uyarısında bulundu.
İstanbul'da depreme karşı kentsel dönüşüme öncelik verilmesinin önemini vurgulayan Erbakan, projenin yapılması halinde İstanbul'a ilave 5 milyon nüfusun geleceğini ileri sürdü.
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