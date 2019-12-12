Fatih Koca, Konya'da konser verdi
KONYA (AA) – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fatih Koca, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'da konser verdi.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün öncülük ettiği törenler kapsamında düzenlenen etkinliklerden Selsebil Tasavvuf Müziği Konserleri'nin dördüncüsü yapıldı.
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fatih Koca, Anadolu Tekke Musikisi'nden kıymetli eserleri seslendirdi.
Konsere, İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar ve birçok sanatsever katıldı.
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