“Feretiko” ekmek teknesi oldu
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Çocukluğunda anneannesinden görüp öğrendiği feretiko dokumacılığını mesleği haline getiren Emine Kanberoğlu, 29 yıldır tezgahında şekillenen el emeği göz nuru ürünlerle geçimini sağlıyor.
Rize'de yaşayan ve "1. Ulusal El Sanatları Festivali" için Kayseri'ye gelen 48 yaşındaki Emine Kanberoğlu, kendir ipliğinden "feretiko (Rize bezi)" dokumacılığıyla hazırladığı göz nuru ürünlerini satıyor.
Emine Kanberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dokuma sanatı feretikonun ham maddesinin kendir ipi olduğunu söyledi.
Rize'ye özgü feretiko dokumacılığının yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Kanberoğlu, "Ailemde bu işi yapanlar vardı. Biz de hobi olarak, yapan kişilere bakıp geçiyorduk. Bunun ekmek teknemiz olacağını hiç düşünmüyorduk." dedi.
Küçük yaşlardan beri el sanatlarına ilgisinin bulunduğunu dile getiren Kanberoğlu, şöyle devam etti:
"Daha sonra bu meslek haline geldi. 29 yıldır bu işi icra ediyorum. Rize'de feretikonun yaygın şekilde dokuması yapılıyor. Kadınların geçim kaynağı olmuş durumda. Yetiştirdiğimiz çıraklarımız da bu işten geçimini sağlıyor. Anneannem dokuduğu için bilgim vardı. Daha sonra halk eğitim merkezlerinde eğitimlere katıldım ve meslek hayatına atıldım. Ev dekorasyonu, iç ve dış giyim ürünleri yapıyoruz. Eskiden gelinlerin çeyizi ve giyim ürünleri yapılıyordu. Şimdi ise masa ve sehpa örtüsü ile çantalar da yapılıyor. Bu ürünlerin en büyük özelliği ter emmesi ve terletmemesi. 'Lokum', 'kilim', 'oklu atlama' gibi çeşitli desenlerimiz var. 150 yıllık kendir ipliğinden dokuyoruz bunları. Kendir ipliğine güve vurmaz ve dayanıklı bir üründür."
Kanberoğlu, Osmanlı döneminde yaygın kullanılan, şimdi ise unutulmaya yüz tutan bu ürünün yaşatılması için çalışmaların yapıldığını da ifade etti.
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