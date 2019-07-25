KAYSERİ (AA) – Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı'nda düzenlenen "FESTA 2200 Bisiklet Festivali" başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Erciyes AŞ, Erkut İnşaat ve Kayseri Bisiklet Derneği iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen FESTA 2200'e 40 ilden yaklaşık 300 bisiklet tutkunu katıldı.

Bisiklet meraklılarını doğa ve tarihle buluşturmayı amaçlayan FESTA 2200'ün ilk gününde Mimar Sinan Parkı'nda toplanan sporcular, burada kayıtlarını yaptırdıktan sonra Kayseri kent merkezinde tur atarak Kayseri Büyükşehir Belediyesine ulaştı.

Belediye önünde toplanan bisikletseverler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılandı.

Burada konuşan Büyükkılıç, bu tür organizasyonlarla Erciyes ve Kayseri'yi gündeme taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Kayseri'nin coğrafi yapısının bisiklet için çok uygun olduğunu belirten Büyükkılıç, "Bu özelliğimizi iyi değerlendirmemiz lazım. Yerel yönetimler olarak şehrimizde bisiklet yollarını çok önemsiyoruz." dedi.

Kentte bisiklet yollarının sayısını artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de hayata geçireceğimiz Hava İkmal Millet Parkı projesinde bisiklet yollarına önem vereceğiz. Talas ilçesinde de hayata geçireceğimiz proje kapsamında 10 kilometrelik bir parkur oluşturmayı planlıyoruz. Bir hekim olarak bisikletin önemini her zaman vurguluyorum. Bisiklet kalori düşmanıdır. Ödüller verilirken gençlerimize bisiklet vererek onları teşvik etmek gerekir."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Büyükkılıç, FESTA 2200'ün startını verdi. Bisikletçiler, 13 kilometrelik şehir turu yaptıktan sonra Mimar Sinan Parkı'nda ulaştılar.