FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapmak isteyen şüpheliler “polise” takıldı
KONYA (AA) – Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık için bir polisi cep telefonundan arayınca yakalanan iki 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, vatandaşları telefonla arayarak FETÖ bahanesiyle dolandıran iki kişi, Selçuklu ilçesinde görevli bir polis memurunu da cep telefonundan aradı.
Kendilerini polis olarak olarak tanıtan şüpheliler, polis memuruna kimlik bilgilerinin FETÖ üyelerinin eline geçtiğinin tespit edildiğini belirtip, kurtulması için para istedi.
Bunun üzerine polis memuru, kendisini arayan kişilerin dolandırıcı olabileceğini düşünerek emniyetteki mesai arkadaşlarına haber verdi.
Şüphelilerin verdiği adrese içerisinde para ve ziynet eşyası olduğu süsü verilen paketi bırakan polis memuru, oradan uzaklaştı.
Polis ekipleri, bırakılan paketleri almaya gelen şüpheliler Yakup Aslan (28) ve Velid Akkaya'yı (30) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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