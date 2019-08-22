FETÖ'nün “askeri mahrem yapılanması”na yönelik operasyon
SİVAS (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 2 muvazzaf astsubay yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, haklarında örgüt evinde kaldığı ve örgütle iltisaklı olduklarına dair ifade bulunan ve askeri personellerle sabit hatlardan ardışık olarak aranma kaydı olduğu tespit edilen astsubaylar B.T. ile Y.K, görev yaptıkları Bayburt ve Ankara'da Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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