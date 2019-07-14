FETÖ'yü “Teneke Adamlar” senaryosunda anlattı

ÇANKIRI (AA) – MUHAMMED KAYGIN – Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tunç Boran, yaşadıklarından yola çıkarak kaleme aldığı "Teneke Adamlar" senaryosunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis okulları ve askeri liselerdeki faaliyetlerini, örgüt üyesi olmayan öğrencilere yapılan psikolojik ve fiziksel baskıları anlattı.

Polis Kolejinde 1988'de eğitim almaya başlayan Tunç Boran, bu sırasında fiziksel ve psikolojik baskılara maruz kaldı. Daha sonra devam ettiği Polis Akademisinde de aynı baskıları yaşayan Boran, 1996'da mezuniyetine bir ay kala çeşitli bahanelerle okuldan atıldı.

Okuldan atıldığı için komiser yardımcılığı rütbesini alamayan, yaklaşık 11 yıl polis memurluğu yapan Boran, 2008'de akademisyen oldu. ÇAKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı olan Dr. Öğretim Üyesi Tunç Boran, zamanla yaşadıklarının FETÖ'den kaynaklandığını anladı.

Boran, yaşadıklarından yola çıkarak kaleme aldığı "Teneke Adamlar" senaryosunda, FETÖ'nün polis okulları ve askeri liselerdeki faaliyetlerini, örgüt üyesi olmayan öğrencilere yapılan psikolojik ve fiziksel baskıları anlattı.

– "Teneke Adamlar"ın film olmasını istiyor

Boran, AA muhabirine, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi gecesinde yaşananlara şaşırmadığını söyledi.

Hainlerin 15 Temmuz gecesi devletin ve milletin emaneti silahları devlete ve millete doğrulttuğunu hatırlatan Boran, "Bu, çok daha önce planlanmış bir durumdu. Bugün bunu dünya da Türkiye'deki pek çok insan da algılayamıyor. 30-40 yıl önce devletin göz bebeği birtakım eğitim kurumlarını ele geçirmeye başladılar." dedi.

Yazdığı senaryoda Polis Koleji, Polis Akademisi ve askeri liselerde FETÖ'nün kendilerinden olmayan öğrencilere yaşattığı fiziksel ve psikolojik baskıların anlatıldığını belirten Boran, "Pek çok insan severek, isteyerek girdiği okullardan baskılara dayanamayarak ayrılmak zorunda kaldı. Bunu dünyaya anlatamıyoruz çünkü dünyada çok az bir örneği olan durumla karşı karşıyayız. İşte Teneke Adamlar tam da devletin içine nasıl yuvalandıklarını ama bundan daha önemlisi o sırada onlara karşı çıkan, onlardan olmayan insanlara, çocuklara nasıl işkenceler yaptıklarını anlatan bir senaryo." ifadesini kullandı.

Senaryosuna özellikle "Teneke Adamlar" ismini koyduğunu belirten Boran, şöyle devam etti:

"Polis Kolejinde okurken bize 'teneke adamlar' diye sesleniyorlardı. Bunlar sözde altın nesil yetiştiriyorlardı. Altın neslin 15 Temmuz akşamı altın olmadığını, teneke, robot olduğunu bütün Türkiye ve dünya görmüş oldu. O yüzden bu senaryonun adı 'Teneke Adamlar.' Teneke Adamlar'ın senaryo ve projelendirmesi tamamlandı. Hayata geçmesi, film olmasıyla ilgili finansman sorunları var. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun metrajlı sinema filmlerine destek veriyor. Oraya başvuracağız. Onun dışında da özel sektörün, prodüksiyon firmalarının ilgi göstereceğini umut ediyorum."

Boran, senaryoda anlatılanların sadece kendi başından geçen olaylar olmadığını vurgulayarak, "Polis kolejinde, askeri liselerde okuyan, FETÖ'nün şiddetine maruz kalmış, örgüte karşı gelmiş pek çok öğrencinin başından geçenleri anlatıyor. Yani bu, bir otobiyografi değil. Polis koleji ve askeri liselerde okuyan pek çok öğrencinin biyografisi." diye konuştu.