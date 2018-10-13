Fiat Egea Sedan'da “fiyat fırsatı”
İSTANBUL (AA) – Fiat Egea Sedan, ÖTV matrahında yapılan yeni düzenlemeler, hurda teşviki ve özel kampanyalarla birlikte 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Egea, önemli fırsatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Fiat Egea Sedan, ÖTV matrahında yapılan yeni düzenlemeler, hurda teşviki ve özel kampanyalarla birlikte 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında tüm Fiat Egea modelleri, 30 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.
Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak 2015 yılının sonunda seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihraç ettiği Fiat Egea, yollarla buluştuğu ilk günden bu yana toplamda 114 bin 408 adet, 2018 yılı ocak-eylül döneminde de 23 bin adetlik satış başarısına ulaştı.
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