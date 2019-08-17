Fikret Orman'ın Kangal köpeği sevgisi
SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Sivas'ta iri vücut yapısı, kafa şekli ve heybetli görünümü dolayısıyla ''Anadolu aslanı'' olarak adlandıran dünyaca ünlü Kangal köpeklerini sevdi.
Beşiktaş'ın bu akşam Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşma için Sivas'ta bulunan Orman, kente yaklaşık 10 kilometre mesafede 2 bin rakımlı Meraküm Tepesi'ndeki İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.
Burada yavru ve büyük Kangal köpeklerini seven Orman, Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği eğitim uzmanı Hüseyin Yıldız'dan bilgi aldı.
– "Kangallar ülkemizin gururu"
Orman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'a her gelişinde merkezi ziyaret ettiğini söyleyerek, "Kangal köpeklerini çok seviyorum. 2 tane de geçen sefer geldiğimizde almıştık. Onlar Ümraniye tesislerimizde. Çok vaktim olmuyor ama arada seviyorum." dedi.
Köpekleri çocukluğundan beri çok sevdiğini dile getiren Orman, "Köpekleri oldum olası severim. Kangallar ülkemizin gururu, asil hayvanlar." diye konuştu.
Sevdiği 2 yaşındaki "Mars" isimli Kangal köpeğinin renklerinin siyah-beyaz olduğunu belirten Orman, "Bize uğur getirsinler" ifadesini kullandı.
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