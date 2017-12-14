‘Filistin’in yeniden inşası için iş dünyası olarak göreve hazırız’
Başkan Burkay, İstanbul’da düzenlenen toplantıda 48 ülkenin aldığı ortak kararın bölge halkları ve İslam dünyası için önemli bir güven unsuru olduğunun altını çizdi. BTSO Başkanı Burkay, “Tüm ilahi dinlerin ortak mirası olan Kudüs’e barış ve huzurun hâkim kılınması, Filistin halkının işgalden kurtulması öncelikli dileğimizdir. Bu konuda Birleşmiş Milletler’in de üzerine düşen görevi yerine getirmesini bekliyoruz. 1967 yılındaki sınırlara göre Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletinin tüm dünyada kabul edilmesi talebinin sonuna kadar arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla zirveye katılan ve dünya barışı için tarihi bir tavır ortaya koyan tüm ülke liderlerine şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Filistin’in ve başkent Kudüs’ün uluslararası güvenceye kavuşmasının ardından ekonomik yatırımlar, imar ve altyapı projeleri ile Filistin’in yeniden inşa edilmesi gerektiğinin de altını çizen Başkan Burkay açıklamasını şöyle sürdürdü; “İstanbul’da düzenlenen tarihi buluşmada İslam Kalkınma Bankası’ndan Filistin için hazırlanacak projelere fon oluşturularak, işgal altındaki Kudüs ve diğer topraklarda kardeşlerimizin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına destek olunması kararını da çok önemli buluyorum. Bizler iş dünyası olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” açıklamasını yaptı.
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