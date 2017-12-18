Filistinli öğrencilerden seyahat yasağı protestosu

200 Filistinli öğrenci, Refah Sınır kapısı yakınlarında oturma eylemi gerçekleştirdi. Öğrenciler Mısırlı yetkililerin Pazar günü Gazze’den 100 öğrencinin yurt dışında eğitim yapmak için seyahat yasağı koymasına ilişkin kararını protesto etti.

Mısırlı yetkililer Pazar günü, güvenlik görevlileri ile görüşmeler yapıldıktan ve geçiş gerekli işlemleri tamamladıktan sonra Gazze Şeridi’ndeki Refah Sınırı kapısından geçerek Mısır tarafındaki bekleme salonuna gelen 100 Filistinli öğrenciye seyahat yasağı koymuştu. Yerel kaynaklar, özellikle insani ihtiyaçlarını karşılamak için sınır kapısında bekleyen yolcular arasında öfke ve gerginliğin hakim olduğunu bildirildi. Seyahat yasağı konulan çok sayıda öğrencinin saatlerce sınır kapısında geçmelerine izin verilmesi için beklediği belirtildi.

Muhammed Rabah

