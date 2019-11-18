Finansman ihtiyacı olan firmalar yerelden desteklenecek

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı 'Bölgesel Girişim Sermayesi Programı' ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz." dedi.

Oktay, ATO Congresium'da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı 2019 Etkinliği'nin açılışına katıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, organize sanayi bölgeleri, kuluçka merkezleri ve üniversiteler başta olmak üzere paydaşları bir araya getiren TechAnkara Proje Pazarı'nın yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesinde marka olduğunu ifade eden Oktay, içinde bulunulan çağın yenilikleri doğru zamanda yakalayan ve dönüşümü doğru yönetenlerin kazandığı bir dönem olduğunu söyledi.

Oktay, güçlü bir sanayi ekosisteminin, üretimde geleneksel yöntemleri geride bırakarak ileri teknoloji üretim süreçlerine hızla adapte olmakla mümkün olduğunu belirtti.

Tüm dünyada iş birliği kültürünün yerini korumacı politikalara, kazan kazan anlayışının yerini ise bencil yaklaşımlara bıraktığı bugünlerde yerelden kalkınmanın özellikle önemli hale geldiğini bildiren Oktay, "Yerelin sahip olduğu potansiyeli yenilikçi yaklaşımlarla ve yatırımcıyla buluşturan kalkınma ajansları bu açıdan son derece stratejik bir role sahiptir. Kalkınma ajansları paydasında buluşan kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği neticesinde yerelden sürdürülebilir kalkınmaya güçlü destek sağlanmaktadır. İleri teknoloji ve kalkınma hedeflerimize ulaşabilmemiz için 81 ilimizin katkı vermesi, kalkınma hedeflerimize 81 ilimizle birlikte yürümemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Oktay, girişimciliğin, yerli ve milli teknolojili tasarımların desteklenmesi ve ticarileştirilmesinin en temel öncelikleri arasında yer aldığını aktardı.

– "Teknopark sayısı 5'den 84'e yükseldi"

Türkiye'nin kalkınma hamlesi için tasarımı, üretimi, yatırımı ve istihdamı destekleyerek tüm imkanları seferber ettiklerini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seferberlikte yenilikçi fikir sahiplerinin akıl gücü, mühendislerimizin alın teri ve iş insanlarımızın sermayesi sahip olduğumuz en kıymetli değerlerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yıldır araştırmacılarımızın ve yatırımcılarımızın sanayiye katma değer sağlamasını güçlü şekilde teşvik ederek teknolojik dönüşüm yönünde alt yapımızı geliştirmekteyiz. Türkiye ekonomisi, güçlenen altyapımız, niteliği her geçen gün gelişen insan kaynağımız ve inovasyonu teşvik eden Ar-G ekosistemimizin etkisiyle başarı hikayeleri yazmaktadır. Ar-Ge destek programları ile 17 yılda 21 binden fazla projeye 12 milyar lira destek sağlanmıştır. Teknopark sayısı 5'den 84'e yükselmiş, bin 187 araştırma merkezi ve 348 tasarım merkezi açılmıştır. Bugün 5 bin 390 firma, 55 bini aşkın personeliyle teknoparklarımız da üniversite sanayi iş birliğinin en güzel örneklerini vermektedir. Kalkınma ajansları eliyle yerelde yenilikçi projelere 2019 fiyatlarıyla 7,4 milyar lira destek sağlanmış, yararlanıcıların eş finansmanı dahil 12,7 milyar lira tutarında kaynak harekete geçirilmiştir."

Oktay, izlenen yatırımcı dostu, yenilikçi ve özgün politikalarla yeni teknolojilerin artık pazarı değil üreticisi konumunda olunduğunu vurguladı.

Başarıların, atlatılan nice badireye, yaptırım tehditlerine ve terör saldırılarına rağmen refaha dönüşmeye devam ettiğine dikkati çeken Oktay, "Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyon düşüş eğiliminde seyrederken döviz kurunda da istikrar sağlanmıştır. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi kuruluşlar ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmiş durumdadır. Reel sektöre sağlanan krediler sanayicinin yüzünü güldürürken, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 76,4 düzeyine yükselmiştir. Bu da yükselmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Oktay, uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmak için, teknoloji yetkinliklerinin piyasaya etkin şekilde kazandırılmasının gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Bu kapsamda 11. Kalkınma Planı ile daha fazla yerli tasarım, üretim, yatırım ve istihdam için iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler belirlediklerinin altını çizen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz. Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirdeki imalat sanayi payını, 2023 yılında yüzde 21'e çıkarmayı planlıyoruz. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz. Girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan küresel 'unicorn' şirketler arasında en kısa zamanda Türk firmalarını görmeyi arzu ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizin parçası olan bu hedefler ile teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve ülkemizin rekabet gücünü artıracağız."

Oktay, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı'nın Ankara'nın dayanışma kültürünün somut bir tezahürü olduğunu söyledi.

TechAnkara'nın sadece Ankara için değil tüm Türkiye için; ileri teknoloji tasarımlarının proje sahipleri tarafından sergilendiği bir fuarın ötesinde anlam ifade ettiğini dile getiren Oktay, "TechAnkara'da oluşan güç birliği, Türkiye'yi küresel ekonomide daha yukarılara taşıyacak sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan kaynağına sahip olduğumuzu net şekilde ortaya koymakta. Proje Pazarında, farklı olgunluk seviyelerinde startuplara yer veriliyor olması memnuniyet vericidir. Böylece fikir aşamasında olan startuplardan küreselleşme açılımı yapmak isteyen projelere kadar birçok farklı tasarım yatırımcıya sunulabilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Ankara Kalkınma Ajansına, startup sahiplerine birebir mentörlük yaparak yönlendirdikleri, yatırımcılara da finansal yönetim ve mevzuat yönünden rehberlik ettikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

– "Bölgesel girişim sermayesi"

Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve milli teknolojinin sağlam iş birliği temelleri üzerinde yükseleceğine dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı etkin yönetim imkanlarıyla tasarımı üretime dönüştüren ve ekonomimize katma değer sağlayan adımları daha güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla, fikirden son üretim aşamasına kadar tüm süreçte mevcut ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı 'Bölgesel Girişim Sermayesi Programı' ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz. İcat çıkaran inovatif projeler piyasada hak ettiği değere kavuştukça kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır."

TechAnkara Proje Pazarı teknoloji buluşmasının verimli ve bereketli geçmesini dileyen Oktay, program kapsamında Ankara Kalkınma Ajansının yaptığı değerlendirmede dereceye giren 101 startup sahibini tebrik etti.

Konuşmaların ardından Oktay, beraberindeki Ankara Valisi Vasip Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile butona basarak TechAnkara Proje Pazarı 2019'un açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra etkinlik kapsamında açılan stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.