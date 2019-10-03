Firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de polisleri fark edince evinin balkonundan atlayıp kaçan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "tehdit, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık" gibi 10 farklı suçtan aranan ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Yeşil Mahalle'deki adresine düzenlenen operasyonda, polisleri fark edince müstakil evin balkonundan atlayarak kaçan Murat S, kovalamaca sonucu yakalandı.
Murat S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
BENZER HABERLER
-
Firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
-
A400M Uçakları Retrofit Sözleşme İmza Töreni
-
Mahalle sakinlerini taziye yemeği külfetinden kurtardılar
-
A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni
-
Başkan Kılca hukuk fakültesinde ders verdi
-
Kum yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.