Ford, Dünya Köpek Günü'nü “bakım salonuyla” kutluyor
İSTANBUL (AA) – Ford, Dünya Köpek Günü’nü pop-up mobil köpek bakım salonuyla kutluyor. Sevimli köpekler yeni Ford Puma’nın MegaBox alçak yük bölmesinde bakıma alınıyor.
Ford açıklamasına göre, marka, Dünya Köpek Günü’ne özel düzenlediği etkinlikte, sevimli köpeklere yeni Ford Puma’nın yenilikçi ve esnek MegaBox alçak yük bölmesinde duş aldırıyor, onların bakımını yapıyor.
Açıklamada verilen bilgilere göre, Ford, insanlar ve köpekler arasındaki yakın bağı, Dünya Köpek Günü vesilesiyle dört ayaklı dostlarımıza sunduğu şımartıcı bakım seansıyla kutluyor.
Mobil köpek bakım salonu, yeni Ford Puma’nın arkasında yer alan ve 80 litre kapasiteye sahip çok amaçlı depolama alanı sunan MegaBox sayesinde mümkün oldu.
Su geçirmez MegaBox, kirli spor aletleri gibi eşyaların taşınmasının ardından tahliye tapası sayesinde kolayca temizleniyor. Bu da MegaBox’ı köpekler için mükemmel bir lüks banyo haline getiriyor.
Parktaki bir koşudan sonra köpekleri temizlemek, Ford MegaBox’ın sunduğu faydalardan yalnızca biri. Bu alçak yük bölmesi sayesinde yiyecek, çiçek ve hatta buz gibi hassas ürünleri güvenle depolamak mümkün oluyor.
MegaBox ile yükseklik 267 milimetre artırılabiliyor ve bu ilave derinlik sayesinde saksı bitkileri ve golf çantaları gibi dengede tutulması zor eşyalar dik pozisyonda taşınabiliyor.
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