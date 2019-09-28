Ford Focus ve Ford SUV ailesi ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) – Ford Focus ve Ford SUV ailesi, bu yıl İstanbul Park’ta ikincisi gerçekleşen, 72 otomobil ve motosiklet markasının yer alacağı V Weekend Motoring’de ziyaretçilerini bekliyor.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi (27-28-29 Eylül'de) Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilen V Weekend Motoring Festival’e Yeni Ford Focus ve SUV ailesinin tüm üyeleri ile katılan Ford Otosan, etkinlik kapsamında yeni Focus, Ford Edge, Kuga, EcoSport, yeni Ranger Raptor ve Ranger Wildtrack, Ranger XLT modellerini 3 gün boyunca sergileyecek ve test sürüşü için ziyaretçilere sunacak.

Festival kapsamında Ford standında ziyaretçilere sürpriz yarışmalar ve hediyeler de verilecek.

Festival kapsamında gerçekleşecek "Focus’u Anlat Bakalım" etkinliğinde ise ziyaretçilerden yeni Focus’u 5 dakikalık bir video ile Youtuber gibi anlatmaları istenecek. Motor1.com YouTube editörleri Şafak Soysal ve Onur Koray anlatım sonunda katılımcılara puan verecek. Etkinlikten sonra en iyi 5 anlatıcı seçilerek ortak bir video hazırlayacak.

Sonrasında bu video Motor1.com YouTube kanalından paylaşılacak. İzleyiciler de video üzerinden bu 5 anlatıcıya oy verebilecek. 1 hafta sonunda en fazla oyu alan YouTuber adayı #anlatbakalım'ın ilk bölümünün şampiyonu olacak ve Yeni Ford Focus ile 3 gün geçirme fırsatı yakalayacak. Ayrıca teste katılan herkese çanta hediye edilecek.

Co-drive etkinliği ve çocuklara özel sürüş eğitim parkurunun da olacağı festival kapsamında, 20 ziyaretçi Castrol Ford Team Türkiye’nin Avrupa şampiyonu pilotu Murat Bostancı ile ralli heyecanını deneyimleme fırsatı elde edecek.