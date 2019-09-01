ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu yapıldı.

Ulus Anıtı önünden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in startını verdiği 21 kilometrelik yarı maratona, yaklaşık 2 bin sporcu katıldı. Etkinlik kapsamında 10 kilometrelik koşu ve çocuk koşusu da gerçekleştirildi.

Organizasyonu, erkeklerde Etiyopyalı Getaye Fisseha Gelaw birinci tamamlarken, aynı ülkeden Fetene Alemu Regasa ikinci, Resul Çevik ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Elif Dağdelen, ikinciliği Sebahat Akpınar, üçüncülüğü de Gönül Çataltepe elde etti.

– Bitiş çizgisinde evlilik teklifi

Etkinliğe katılan Gökhan Kılıç, bitiş çizgisine yaklaşırken kız arkadaşı Ebide Gökengin'e evlilik teklifinde bulundu.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, maratona kız arkadaşıyla birlikte katıldıklarını belirterek, "Yarışa birlikte çok güzel başladık. Ayrıca ilişkimize de bir yarışta başlamıştık. Bu organizasyonda taçlandırdık. Bu tür koşulara her zaman devam etmeye çalışacağız. Yuvamızı bu şekilde kurmak, çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ebide Gökengin ise koşuda evlilik teklif almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

– Hamile sporcu 10 kilometre koştu

Organizasyona İzmir'den katılan 6 aylık hamile Özlem Işık, 6 yıldır koştuğunu aktararak, şunları söyledi:

"Hamileliğimde de koşmayı hayal ediyordum ve şu anda 6 aylık hamileyim. Bugün 10 kilometreyi 59 dakikada koştum. Hayalim dokuzuncu aya kadar bebeğimle beraber koşmak. İnşallah bunu başaracağız. Eskişehir Yarı Maratonu çok güzeldi. Organizasyon harikaydı. Çok memnun kaldık. Hedefimiz, tam maraton yapıp 42 kilometre koşmak. Eğer antrenmanlara uyarsam, sekizinci ayımda 42 kilometre koşacağım."