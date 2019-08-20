Ford Trucks TIP Trailer Services ile anlaştı
İSTANBUL (AA) – Ford Trucks Batı Avrupa’da satış sonrası hizmetler için TIP Trailer Services ile anlaştı
Ford Otosan açıklamasına göre, Ford Trucks, TIP Trailer Services ile Ford Trucks, Batı Avrupa’da da müşterilerinin hizmetinde olacak.
Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından Avrupa pazarlarında yeni bayi açılışlarıyla büyüyen Ford Trucks, faaliyet gösterdiği ülke sayısını 2020 sonunda 51’e çıkarmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı.
Dünya prömiyeri IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda gerçekleştirilen "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü" yeni çekicisi F-MAX’in elde ettiği uluslararası başarıların ardından Batı Avrupa’da servis noktalarını da hızla artıracak bir anlaşmaya imza attı.
Ford Trucks ile Batı Avrupa’nın önde gelen satış sonrası hizmet sağlayıcısı TIP Trailer Services arasında imzalanan anlaşma kapsamında TIP, Ford Trucks araçlarına garanti kapsamında ve proaktif hizmetler sunacak.
– "İş birliğinin verimli sonuçlar getireceğine inanıyoruz"
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, iş birliğiyle ilgili değerlendirmesinde, "Ford Trucks, 60 yıllık kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren bir şirket olarak global arenalarda hızla büyüyor. Bu süreçte sıfırdan geliştirerek ürettiğimiz F-MAX’in dünya çapında aldığı takdir ve beğeni, uluslararası alanda büyüme hedefimizi ivmelendiren önemli bir itici güç oldu. Şimdi Batı Avrupa pazarlarında büyüme hedefimize paralel olarak TIP Trailer Services ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, müşterilerimizin her zaman yanında yer alma hedefimize önemli katkı sağlayacak. Bu iş birliğinin her iki taraf için de çok verimli sonuçlar getireceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
TIP Trailer Services Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Paul Beadle ise, "Bu iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve Batı Avrupa’daki stratejik büyüme yolculuğunda Ford Trucks’ın yanında olmayı dört gözle bekliyoruz. Bunun her iki taraf için de muazzam bir ortaklık olduğuna ve pek çok fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
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