“Fotoğraf stüdyosu” gibi kelebek bahçesi
KONYA (AA) – ANIL KURU – Aralarında özel türlerin de olduğu 8-12 bin arası kelebeğin ve 50'si sadece burada görülebilecek 195 civarında bitki türünün bulunduğu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, fotoğraf meraklıları için adeta doğal stüdyo görevi görüyor.
Merkez Selçuklu ilçesindeki özel ışık, ısı ve nem ortamının oluşturulduğu, farklı ölçülerde bin 730 camın kullanıldığı Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, kelebeğin larvadan kelebek haline gelişindeki tüm evrelerinin gözlemlenebildiği ender mekanlar arasında yer alıyor.
Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda kurulu Tropikal Kelebek Bahçesi'nde, kırlangıca benzeyen çıkıntısı yüzünden "Asya Kırlangıç Kuyruklusu", kanadındaki yumurta şekli nedeniyle "Büyük Uçan Yumurta" adını alan kelebekler ve büyüklüğüyle dikkati çeken "Atlas Güvesi" kelebekleri de özgürce kanat çırpıyor.
Ayrıca, tropikal bölge ülkelerinde hayranları bulunan, özel bahçeler oluşturulan "Heliconia" bitkisi, Türkiye'de sadece Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görülebiliyor.
Kökeni Karayipler, Arjantin ve Brezilya olan, gövdesi tamamen dikenlerle kaplı, halk arasında "maymun çıkmaz" olarak bilinen Floş İpek Ağacı da bahçede yetişiyor ve boyu 8 metreye kadar ulaşabiliyor.
Aralarında özel türlerin de olduğu 8-12 bin kelebeğin ve 195 civarında bitki türünün bulunduğu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, tüm bu özellikleriyle fotoğraf meraklıları için adeta doğal stüdyo görevi görüyor.
– Farklı zamanlarda farklı kelebekler uçuyor
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Koordinatörü Yasin Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçenin doğayı seven, çevresinde olup biteni anlamaya çalışan herkese hitap ettiğini söyledi.
Bahçeyi sonbahar ve kış aylarında özellikle öğrenci ve fotoğraf gruplarının ziyaret ettiğini vurgulayan Selvi, şunları kaydetti:
"Bahçemize yapılan ziyaretler ortalama 45 dakika ve bir saat arasında değişiyor. Bu saatler kelebeğe özel ilgisi olan kişilerde iki saati aşabiliyor. Bu özel ilgili kişiler içinde bir grup var ki; o grup fotoğrafçılar. Özellikle fotoğrafçılar bahçeye girdiklerinde bütün günlerini burada geçirmek istiyorlar. Çünkü kelebekleri ve ortamı her açıdan, her yönden fotoğraflamak istiyorlar. Bahçe içindeki kelebeklerin uçuş saatleri ve aktif oldukları saatler farklıdır. Sabah geldiğinizde farklı kelebekleri görürsünüz, öğlene doğru farklı kelebekleri, öğleden sonra ise daha farklı kelebek türlerini görürsünüz. Bu durum da profesyonel fotoğrafçıların bahçede daha fazla vakit geçirmelerinin nedenlerinden biri."
– Fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo gibi
Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği (ASFOD) Başkanı Mustafa Binol da doğada kelebek fotoğrafı çekmek için normalde gün doğumunda işe koyulmak gerektiğini söyledi.
Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ise gün içinde istenen zamanda fotoğraf çekme imkanı olduğuna dikkati çeken Binol, şöyle konuştu:
"Burada her yerde kelebeğe rastlıyorsunuz ve ülkemizde olmayan yüzlerce çeşit kelebeği burada bulabiliyorsunuz. Bahçe gerçek anlamıyla fotoğraf stüdyosuna benziyor çünkü her an, her yerde başka bir kelebek bulmanız mümkün. Bu ortam sizi kendinizden geçiriyor ve akşamın nasıl olduğunu anlamıyorsunuz."
Kelebek fotoğrafı çekmek isteyenlerin bunun için farklı ülkelere gitmesine gerek olmadığını ifade eden Binol, "Tropikal iklimlerde yaşayan birçok kelebeğin barındığı bahçede, renkleri, çeşitleri ve sayıca çok oluşlarıyla kelebeklerin fotoğrafları çekilebilir. Burada kelebeklerin pupalardan çıktığı andan, bahçede uçtukları hatta son anlarına kadar çekim yapabilme şansı var. Ortam tropikal iklim şartları nedeniyle oldukça nemli. Alışmak biraz zaman alabiliyor. Alışınca da insan çıkmak istemiyor." diye konuştu.
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