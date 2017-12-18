Fotoğraf tutkunları soluğu Belemedik Vadisinde aldı
Adana’da hafta sonu fotoğraf ve doğa tutkunları soluğu kent merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Belemedik Vadisinde aldı. Türkiye’de doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının en sık ziyaret ettiği mekanlar arasına giren Adana’nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Vadisi, kış mevsiminde de turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden gelen aileler, Belemedik Vadisi’nde haftanın stresini ve yorgunluğunu atıyor.
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