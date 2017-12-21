Fransa’da ‘Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar’ raporunun tanıtımı yapıldı

Fransa’da Müslümanlara yönelik ayrımcılıklar: 2015/2016 yılları izleme raporunun tanıtım toplantısı Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Üniversite Sosyoloji Bölüm Başkanı, Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi Direktörü, SETA Araştırmacısı Prof. Dr. Nuri Tınaz’ın koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Ömer Say, Doç. Dr. Taşkın Dirsehan, Yrd. Doç Dr. Melih Çoban, Arş. Gör. Meltem Çelik Dirsehan, Paris-I Sorbonne Üniversitesi Doktora Öğrencisi Semra Meral, Galatasaray Üniversitesi Doktora Öğrencisi Yener Kutsal Yenilmez, Strasbourg Üniversitesi Doktora Öğrencisi Ali Arslaner ve Fransızca Çevirmen Ayşe Meral’den oluşan proje ekibi tarafından hazırlanan raporun tanıtım toplantısına Rektör Prof. Dr. M. Emin Arat, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Ak Parti Adana Milletvekili Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Küçükcan, Gazeteci Yazar Fuat Uğur, Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Ersoy, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse ile üniversiden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. M. Emin Arat’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra Prof. Dr. Nuri Tınaz, rapor ile birlikte edinilen bulguların sunumunu yaptı. Sunumun ardından Prof. Dr. Talip Kücükcan moderatörlüğünde konuşmacılar, Fransa’da ve Avrupa’da son dönemde yaşanan Müslümanlara ve göçmenlere yönelik hak ihlallerine yönelik değerlendirmelerde bulundular.

