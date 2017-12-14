Fransada okul servisi ile tren çarpıştı: 4 ölü

Fransa’da bir okul servisi ile trenin çarpıştığı kazada ölü sayısının 4’e yükseldiği yaralı sayısının ise 19 olduğu belirtildi. Fransa’nın güneyindeki Perpignan kentinde bir tren ve 11-15 yaş arası çocukları taşıyan bir okul servisi çarpıştı. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 4 çocuğun hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı belirtildi.