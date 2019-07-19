Fransız medya kuruluşunda Konyaspor'a övgü

KONYA (AA) – Konyaspor'un Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenerek çektiği yeni sezon formalarını tanıtan kısa reklam filmi, Fransa'nın en önemli yayın kuruluşlarından Lequipe'nin de dikkatini çekti.

Konyaspor Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyaspor Kulübü'nün forma tanıtımıyla ilgili yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Özgün projelerle toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Ekinci, şunları kaydetti:

"Çekilen videolarla sadece Türkiye’nin değil dünyada çok önemli haber ve spor yayın kuruluşlarının dikkatini çektik. Bu sezon Anadolu Selçuklu Medeniyetlerine başkentlik yapmış Konya'yı Diriliş Ertuğrul ve Direniş Karatay filminden esinlenerek hayata geçirdik. Üstelik bu projelerin tamamını kendi imkanlarımız ve kulüp çalışanlarımızın performanslarıyla yaptığımız için neredeyse sıfır maliyetle hazırladık. Projelerimizin yakından takip edilmesi ve bugünlerde olduğu gibi Fransa'nın en önemli yayın kuruluşlarından biri olan Lequipe'de 2019-2020 forma tanıtımlarında dünya genelinde ilk sırada yer vermesi hem kulübümüz, hem şehrimiz hem de ülkemiz adına bizleri mutlu etmiştir. Konyaspor’un bu alanda farklı projelerle gündeme gelmesi Süper Lig ekiplerimizi de harekete geçirdi."