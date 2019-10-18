Futbol: Süper Lig
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Yatabare
Goller: Dk. 22 Andone ve Dk. 42 (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 24 Luyindama (Galatasaray), Dk. 31 Fernando, Dk. 32 Yatabare, Dk. 45+2 Cofie (Demir Grup Sivasspor)
İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
5. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Babel'in kafa vuruşunda top üst direğe de çarparak auta gitti.
14. dakikada Yatabare'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta topu kaleci Muslera, soluna uzanarak kurtardı.
20. dakika Yatabare'nin kendi yarı sahasından attığı ara pasta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Mert Hakan'ın şutunda açıyı daraltan Muslera, topu kurtardı. Uruguaylı kaleciden dönen topu alan Mert Hakan, yanındaki arkadaşı Fernando'ya pasını attı. Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
22. dakikada Galatasaray öne geçti. Andone, Demir Grup Sivasspor yarı sahasının ortasında sol kanatta aldığı topla hızla kaleye doğru gitti. Andone, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
33. dakikada Emre Mor'un pasıyla ceza sahasının sağında Babel, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Önce kaleci, daha sonra önündeki savunma oyuncusunu çalımlayan Babel'in şutunda top defans oyuncusuna çarpıp kornere gitti.
41. dakikada Galatasaray, Appindangoye'nin ceza sahasında Andone'yi düşürmesiyle penaltı kazandı. 42. dakikada Andone, kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı filelere göndererek, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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