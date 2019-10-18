Futbol: Süper Lig
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama (Dk. 74 Donk), Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 74 Seri), Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Belhanda (Dk. 83 Yunus Akgün), Babel, Andone
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Armin Derlek), Fernando (Dk. 46 Kone), Yatabare (Dk. 82 Erdoğan Yeşilyurt)
Goller: Dk. 22 Andone ve Dk. 42 (Penaltıdan), Dk. 74 Babel (Galatasaray), Dk. 69 Kone, Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivassppor)
Kırmızı kart: Dk. 48 Cofie (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Luyindama, Dk. 62 Andone, Dk. 78 Ömer Bayram, Dk. 85 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 31 Fernando, Dk. 32 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi.
50. dakikada Emre Mor'un pasıyla kale sahasının sağında meşin yuvarlakla buluşan Andone, topu kalecinin üzerinden aşırarak kaleye gönderdi. Kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı ve meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
56. dakikada Emre Mor'un ceza yayının dışından çektiği sert şutta kaleci Samassa, üzerine gelen topu kurtardı.
69. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Uğur Çiftçi, topu kale sahasının içindeki Kone'ye çıkardı. Kone, uygun durumda topu boş ağlara gönderdi: 2-1.
74. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın pasıyla topla buluşan Babel, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Babel'in uzak köşeye çektiği sert şutta meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti: 3-1.
80. dakikada Andone, soldan ceza sahasına girerek sıfıra inip topu içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Emre Mor'un dokunduğu meşin yuvarlak auta çıktı.
84. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı tekrar 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada topa penaltı noktasının yanında dokunan Erdoğan Yeşilyurt, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.
90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Erdoğan Yeşilyurt, Donk'u şık bir çalımla geçerek ceza sahasına girdi ve topu penaltı noktasının önündeki Armin Derlek'e çıkardı. Derlek, müsait durumda topu üstten auta gönderdi.
Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
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