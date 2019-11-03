Futbol: Süper Lig
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Bergdich, Oğuz Yılmaz, Lopes, Murawski, Aissati (Dk. 46 Recep Niyaz), Olcay Şahan (Dk. 71 Sacko), Barrow, Zeki Yavru (Dk. 81 Burak Çalık), Mehmet Akyüz
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy (Dk. 83 Cofie), Appindangoye, Goiano, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Fernando), Yatabare (Dk. 80 Kone)
Goller: Dk. 40 Hakan Arslan, Dk. 90+1 Kone (Demir Grup Sivasspor),
Sarı kartlar: Dk. 41 Lopes, Dk. 45+1 Murawski, Dk. 80 Mustafa Yumlu, Dk. 81 Tolgahan Acar (Yukatel Denizlispor), Dk. 24 Goiano, Dk. 66 Uğur Çiftçi, Dk. 85 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
DENİZLİ (AA) – Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.
54. dakikada Yukatel Denizlispor'da Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan konuk ekipten Appindangoye'nin penaltı noktası çevresinden sert vuruşunda, top auta gitti.
67. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, topu kaleci Stackhowiak uzaklaştırdı.
79. dakikada Lopes'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Barrow'un, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Samassa gole izin vermedi.
90+1. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı ikiye çıkarttı. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kone'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-2.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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