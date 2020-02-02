Futbol: Süper Lig
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Rienstra, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Uzodimma, Situm, Campanharo, Henrique, Mesanovic
Goller: Dk. 5 Adem Büyük, Dk. 21 Donk (Galatasaray)
İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin pasıyla sağda topla buluşan Mariano'nun ortasında, Adem Büyük'ün ön direkte dokunduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
21. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan ortasında penaltı noktası üzerinde göğsüyle topu kontrol eden Donk, döndükten sonra havada yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
34. dakikada Hes Kablo Kayserispor gole yaklaştı. Miguel Lopez'in sağdan ortası sonrası Mesanovic'in ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak açıyı daraltan kaleci Muslera'dan döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 üstün tamamladı.
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