Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Chaaleli (Dk. 83 Ahmet Ildiz), Robin Yalçın, Acquah, Bifouma, Karim Hafez (Dk. 68 Donald), Kjartansson (Dk. 55 Umut Bulut)
MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Scarione (Dk. 77 Atila Turan), İlhan Parlak (Dk. 65 Michalak), Rodrigues (Dk. 88 Rivas), Orgill
Gol: Dk. 65 Orgill (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 49 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 85 Ahmet Ildiz (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 88 Atila Turan, Dk. 90+1 Pinto (MKE Ankaragücü)
MALATYA (AA) – Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
63. dakikada Sakıb Aytaç'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunu, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada konuk ekip öne geçti. Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası önünde topla buluşan Orgill'in yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-1.
79. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından sert vuruşu sonrası üst direkten dönen top, Chebake'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağdan yaptığı ortada Umut Bulut, topu ceza sahasında bulunan Donald ile buluşturdu. Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
87. dakikada Atila Turan'ın soldan pası sonrası Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert vuruşunda, üst direğe çarpan top auta gitti.
Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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