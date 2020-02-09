Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 9 Claudemir), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Ziya Erdal (Dk. 79 Papp), Fernando (Dk. 70 Yasin Öztekin), Yatabare
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Aleksic), İrfan Can Kahveci, Elia (Dk. 70 Gulbrandsen), Demba Ba (Dk. 79 Skrtel), Crivelli
Goller: Dk. 66 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 80 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Clichy, Dk. 78 Visca, Dk. 90+1 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)
SİVAS (AA) – Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 1-1 sona erdi.
52. dakikada Appindangoye'den kaptığı topla soldan ceza alanına giren Demba Ba, çapraz pozisyondan vuruşunda topu auta gönderdi.
61. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı çizgisi üzerinden kaleyi karşıdan gören noktadan yerden etkili vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Medipol Başakşehir savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
66. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasında penaltı noktasının biraz gerisinde Visca'nın bekletmeden vuruşunda Uğur Çiftçi'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Demba Ba, topu filelerle buluşturdu: 0-1.
80. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Papp'ın soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin uzak köşeye kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
90+2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok, topu son anda kornere tokatladı.
90+4. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Mert Günok, topu güçlükle kornere çeldi.
Mücadele 1-1 tamamlandı.
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