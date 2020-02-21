Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Yasin Öztekin, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Yatabare
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, N'sakala, Musa Çağıran, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Bammou, Cisse
Gol: Dk. 9 Mert Hakan Yandaş (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Caulker, Dk. 27 Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45+3 Goiano (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) – Süper Lig'in 23. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi Sivasspor 9. dakikada öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top auta gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, Caulker'in Hakan Arslan'a faul yaptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
28. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan Yasin Öztekin ile paslaşarak kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Marafona'da kaldı.
36. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza alanına ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda top direğin yanından farklı şekilde auta çıktı.
38. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı civarından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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