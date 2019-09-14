Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel (Dk. 69 Azubuike), Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 46 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Fernando), Mert Hakan Yandaş (Dk. 73 Traore), Emre Kılınç, Yatabare (Dk. 84 Kone)
Goller: Dk. 39 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Visca (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 22 Mahmut Tekdemir, Dk. 61 Demba Ba (Medipol Başakşehir) Dk. 42 Emre Kılınç, Dk. 88 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)
İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
55. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golünü buldu. Ceza sahası içinde oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Caiçara, içeri yerden sert çevirdi. Sol çaprazda topun gelişine Visca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
60. dakikada Visca'nın hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
74. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topun gelişine Visca'nın sol ayağıyla şutunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı son anda çeldi.
77. dakikada Visca'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Clichy, müsait pozisyonda topu Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye ters ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
83. dakikada Demir Grup Sivasspor çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Hakan Arslan'ın ara pasıyla savunma arkasına koşan Yatabare, kaleciyle karşı karşıya uygun durumdaki pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
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