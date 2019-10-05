Futbol: Süper Lig
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Aleks Taşcıoğlu,
Göztepe: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Tarouco, Alpaslan Öztürk, Da Costa, Serdar Gürler, Poko, Gassama, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Napoleoni
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Abdennour, Jean Poulain, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut, Lopes, Atila Turan, Nurettin Korkmaz, Djedje, Madiba, Rienstra
Goller: Dk. 7 Alpaslan Öztürk, Dk. 42 Soner Aydoğdu, Dk. 45 Napoleoni (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 29 Rienstra, Dk. 41 Poulain (İstikbal Mobilya Kayserispor)
İZMİR (AA) – Süper Lig'de Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
7. dakikada sağ kanattan korner kazanan Göztepe'de, Soner Aydoğdu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Alpaslan Öztürk, takımını öne geçirdi: 1-0
25. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışında düşürülmesiyle serbest vuruş kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Atila Turan'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
29. dakikada Rienstra'nın müdahalesi sonucu Joreme'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. 32. dakikada atışı kullanan Serdar Gürler, topu filelere gönderdi. Penaltının ardından VAR'a giden Cüneyt Çakır, oyuncunun topa 2 kez müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.
42. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde savunma oyuncularından seken topla ceza sahası dışından buluşan Soner Aydoğdu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0
45. dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza sahası dışında alan Napoleoni, defansı çalımlayıp vurduğu top, ağlarla buluştu: 3-0
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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