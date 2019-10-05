Futbol: Süper Lig
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Aleks Taşcıoğlu,
Göztepe: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Titi, Alpaslan Öztürk, Mossoro (Dk. 45 Castro), Serdar Gürler (Dk 86 Atakan Keskin), Poko, Gassama, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 64 Halil Akbunar), Napoleoni
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Abdennour, Jean Poulain, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut (Dk. 45 Tavaras), Lopes, Atila Turan, Nurettin Korkmaz (Dk. 54 Ziya Alkurt), Djedje, Madiba (Dk 86 Emre Demir), Rienstra
Goller: Dk. 7 Alpaslan Öztürk, Dk. 42 Soner Aydoğdu, Dk. 45, Dk. 50 Napoleoni (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 29 Rienstra, Dk. 41 Poulain (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 74 Titi (Göztepe)
İZMİR (AA) – Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yendi.
50. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Napoleoni, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0
67. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı kornerde Alpaslan Öztürk'den seken topa vuran Castro, meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı attı.
70. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor atağında ceza sahası içinde defansı çalımlayan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda top, direkten döndü.
85. dakikada Göztepe'nin atağında Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada Jerome'nin vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Lung, dışarı çeldi.
90+1. dakikada Tavares'in ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine hakem, müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu belirtip serbest vuruş kararı verdi. Atila Turan'ın kullandığı serbest vuruş, defanstan döndü.
Karşılaşma Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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