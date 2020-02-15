Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can Alp
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+1 Ali Keten), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mustafa Çeçenoğlu, Samed Ali Kaya (Dk. 71 Olatunbosun), Ali Özgün (Dk. 82 Hüseyin Çolak)
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban (Dk. 71 Erdal Akdarı), Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Tolga Yakut (Dk. 55 Onur Bayramoğlu), Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 59 Metehan Altunbaş)
Goller: Dk. 7 Samed Ali Kaya, Dk. 65 Taşkın Çalış (Penaltıdan), Dk. 90+2 Olatunbosun (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 84 Cemali Sertel (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor), Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)
İZMİR (AA) – TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.
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